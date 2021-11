Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul National din Timisoara pregateste o noua premiera, spectacolul „Piesa pentru femei si barbati” dupa scenetele si proza dramatica ale lui Daniil Harms, in regia artistica a lui Sabin Popescu. Lumea lui Daniil Harms, plina de umor absurd, se dezarticuleaza in clisee, demonstrand ca pana…

- Teatrul National "Marin Sorescu" din Craiova introduce "naveta culturala" pentru cea mai recenta premiera, spectacolul "caine cu om. caine fara om", in regia lui Radu Afrim, pentru ca acesta sa poata fi vizionat si de catre spectatorii din Bucuresti. Potrivit Nationalului craiovean, sambata,…

- Teatrul National "I. L. Caragiale" din Bucuresti are o singura premiera in aceasta stagiune - pe 15 octombrie, spectacolul "Chirita", in regia lui Gigi Caciuleanu. "A trebuit sa anulam lucrul la doua premiere pe care speram sa le avem in cursul acestui an din cauza faptului ca nu am avut si…

- Spectacolul „Calatoria lui Dante”, recital al actorului Emil Boroghina dupa „Divina Comedie” de Dante Alighieri, va fi prezentat la Teatrul Nottara pe 11 septembrie, de la ora 18:00, in Sala „George Constantin”, potrivit news.ro. Montarea marcheaza 700 de ani de la moartea lui Dante Aligheri…

- In 31 august, de la ora 20.00 Centrul Cultural Reduta va invita la ,,Jocul de-a adevarul”, o comedie romantica in care tristețea și zambetul se impletesc in cel mai delicat și firesc mod cu putința. Un spectacol despre adevar și minciuna, despre iubire și inselatorie, despre fricile noastre și curajul…

- Cea de-a XXVI-a editie a Festivalului-Concurs National al Interpretilor Cantecului Popular Romanesc "Maria Tanase" va avea loc in perioada 6 - 10 septembrie, la Teatrul National "Marin Sorescu" din Craiova. Evenimentul este organizat de Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea…

- Teatrul National "Marin Sorescu" din Craiova va deschide stagiunea estivala miercuri, 18 august, cu cea mai recenta premiera a institutiei - comedia "Face to face" de Peter Quilter, in regia lui Adrian Andone, arata News.ro. Stagiunea estivala se va desfasura in perioada 18 august - 12 septembrie,…

