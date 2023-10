Este o premiera in istoria Congresului american: liderul republican al Camerei Reprezentantilor, Kevin McCarthy, a fost demis din functie marti, victima unor certuri fratricide in cadrul partidului sau, noteaza AFP. Dupa o dezbatere tensionata intre conservatori, 216 alesi au votat pentru demiterea lui, printre care opt republicani, contra 210. Imediat dupa acest rezultat fara precedent, Kevin McCarthy, zambitor, a fost inconjurat de membri ai partidului sau, care l-au imbratisat si i-au strans mana. Votul deschide o perioada de puternice turbulente in Camera inferioara, unde trebuie ales un inlocuitor,…