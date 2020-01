Stiri pe aceeasi tema

- The New York Times (NYT) a anuntat duminica seara ca sustine in premiera doua candidate in alegerile prezidentiale din SUA din 2020, pe senatoarele Elizabeth Warren si Amy Klobuchar, fiind pentru prima data cand publicatia nu se poate pronunta in favoarea unui singur nume, informeaza luni AFP si dpa,…

- Presedintele Klaus Iohannis, candidatul PNL la alegerile prezidentiale, a declarat, vineri seara, ca va sustine candidatura municipiului Baia Mare la titlul de Capitala Europeana a Tineretului in anul 2022. ‘Categoric! Inainte sa vin am intrebat am intrebat pe consilierii mei care sunt temele de Baia…

- ALEGERILE PREZIDENȚIALE 2019. Alianta USR PLUS a anuntat joi ca il sustine pe Klaus Iohannis in turul al doilea al alegerilor prezidentiale si isi indeamna sustinatorii sa participe la...

- PNL castiga, pentru prima data dupa 1989, alegerile din judetul Vaslui, candidatul Klaus Iohannis obtinand 32,39% din voturile valabil exprimate, in timp ce candidatul PSD, Viorica Dancila, a fost votata de 31,5% dintre persoanele prezente la urne. Pe locul trei s-a clasat Dan Barna, care…

- Primarul municipiului Bacau, Cosmin Necula, a anuntat, pe pagina sa de Facebook, ca il sustine pe Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale. „Duminica alegem viitorul presedinte al Romaniei. Presedintele tuturor romanilor, nu numai al unui partid, partizan si prizonier unor conditii pe care unii si…