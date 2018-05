Stiri pe aceeasi tema

- Regulile de franciza din Romania, prin care un antreprenor primește acordul de exploatare a unor drepturi de proprietate industriala sau intelectuala pentru producția sau comercializarea unor produse și/sau servicii in schimbul unei redevențe, vor ...

- Primul transplant de plamani din Romania se face acum la spitalul Sfanta Maria din București. Echipa de medici care lucreaza la intervenția chirurgicala este condusa de Igor Tudorache (Germania).

- Autobuzele electrice au castigat teren in ultimii ani, dupa ce tot mai multe companii de transport public din tarile membre UE au apelat la astfel de vehicule nepoluante. Mai multe orase din Romania au anuntat ca vor achizitiona autobuze electrice, insa doar unul a organizat licitatia si a facut prima…

- Grupul Volkswagen a ales Beijing drept orașul in care va lansa in premiera mondiala noul model Touareg, insa, in același timp, mașina va fi dezvaluita pe 23 martie 2018 și publicului din Romania in cadrul Salonului Internațional de Automobile București (SIAB).

- Programul Rabla Clasic a fost lansat joi, prima de casare ramanand si in acest an la 6.500 de lei pentru fiecare masina uzata, mai veche de opt ani. La aceasta suma se adauga si un ecobonus de 1.700 de lei la achizitionarea unui autovehicul nou, hibrid. In premiera in acest program, microbuzul este…

- O aplicație care ajuta la combaterea risipei alimentare a fost lansata la Cluj. Prin intermediul Share Food, cei care au un surplus de hrana il pot dona saracilor. Proiectul faciliteaza comunicarea directa intre cei care produc și cei care au nevoie de mancare.

- Premiera documentarului jurnalistic “Marea Unire – Romania, la 100 de ani”, realizat de Agenția Naționala de Presa a Romaniei AGERPRES, a avut loc la 28 februarie 2018 la Centrul Cultural „Odeon” din Chisinau.

- In aceasta seara incepe "Asia Express", cel mai dur show din Romania! In fiecare luni și marți, telespectatorii vor fi martorii unui maraton unic pe teritoriul Asiei, in care șapte cupluri de vedete se vor lupta pentru marele premiu de 30.000 de euro.