Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft, una dintre cele mai mari companii din lume, ar putea ajunge intr-un an la o capitalizare bursiera de 1.000 de miliarde de dolari, potrivit estimarilor realizate de banca Morgan Stanley, relateaza MarketWatch. În prezent, Microsoft are o capitalizare de circa 746,4 miliarde de dolari,…

- Microsoft, una dintre cele mai mari companii din lume, ar putea ajunge intr-un an la o capitalizare bursiera de 1.000 de miliarde de dolari, potrivit estimarilor realizate de banca Morgan Stanley, care considera ca gigantul software beneficiaza de mai multi factori favorabili, relateaza MarketWatch,…

- Nu este nevoie de cunostinte in IT pentru a prinde un job bun in Silicon Valley. De fapt, gigantii tehnologici precum Amazon, Google si Microsoft nu ar rula fara ajutorul reprezentantilor serviciului clienti, contabili si manageri de resurse umane, potrivit Business Insider. Site-ul de monitorizare…

- Microsoft a obtinut un profit si venituri peste asteptari in trimestrul al treilea fiscal, sustinute de produsul de cloud computing Azure si softul Office 365 pentru gestionarea productivitatii, relateaza Reuters. Veniturile Microsoft au urcat cu 16% in trimestrul trei fiscal incheiat la 31 martie,…

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, si-a vazut averea crescand cu 12 miliarde de dolari joi, incat actiunile companiei au crescut cu 6,3% - la 1.614 dolari in New York, dupa anuntarea rezultatelor trimestriale peste asteptari, potrivit Bloomberg. Astfel, averea lui Jeff Bezos a ajuns la 134 de…

- Utilizarea Java de catre Google pentru dezvoltarea Android a mers prea departe si a fost o incalcare a drepturilor de copyright ale Oracle, potrivit unei decizii de marti a Curtii de Apel pentru Circuitul Federal din Washington. Cazul, care a fost inregistrat in 2010, a fost retrimis la un tribunal…

- Investitorii se uita spre Amazon si Apple asteptand ca unul dintre acesti gianti sa ating un trilion de dolari din punct de vedere al capitalizarii de piata, insa Morgan Stanley pariaza pe Microsoft, sustinand ca aceasta companie va atinge prima pragul record in urmatoarele 12 luni, datorita adoptarii…

- Comisia Europeana a propus miercuri noi norme de impozitare care se vor aplica companiilor cu venituri totale anuale de 750 de milioane de euro la nivel mondial si de 50 de milioane de euro la nivelul UE. Propunerea este un impozit pe venit de 3% din cifra de afaceri si estimarea este ca vor fi afectate…