Premieră în istoria Cupei Mondiale: o brigadă feminină va arbitra meciul Germania-Costa Rica Pentru prima data(premiera) in istoria Cupei Mondiale, o brigada feminina va arbitra un meci la aceasta competiție, fiind vorba despre partida Germania-Costa Rica, din grupa E, care se va disputa joi, de la ora 21:00. Stephanie Frappart va arbitra Germania – Costa RicaPartida va fi condusa la centru de frantuzoaica Stephanie Frappart (38 de ani), ajutata de brazilianca Neuza Back și de Karen Diaz, din Mexic. Frappart a facut parte și din brigada meciului Mexic – Polonia 0-0, cand a fost al patrulea arbitru. Chiar de la acel moment ea a devenit prima femeie care face parte dintr-o brigada de arbitraj… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

