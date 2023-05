Premieră în Europa: A apărut prima echipă de fotbal formată exclusiv din transsexuali La primul meci jucatorii transexuali au imbracat un echipament roz-albastru, dupa culorile steagului LGBT. Premiera in fotbalul masculin european:prima echipa de transsexuali care fac parte din clubului britanic TRUCK United FC, infiintat in ianuarie 2021, a disputat pe 31 martie, de Ziua Vizibilitatii Transgenderilor, primul meci de fotbal din Europa in fața a 500 de suporteri, impotriva echipei Dulwich. Managerul echipei, Lucy Clark, este considerat din 2018 de Asociația de Fotbal din Anglia (FA) primul arbitru transexual din fotbalul britanic. Tot el a organizat la TRUCK United FC prima echipa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

