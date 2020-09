Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii si Guvernul afgan urmeaza sa lanseze negocieri de pace - in septembrie -, a anuntat joi presedintele Inaltului Consiliu pentru Reconciliere Nationala Abdullah Abdullah, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Statele Unite au incheiat la 29 februarie un acord cu talibanii care prevede…

- Guvernul are azi sedinta, de la ora 19.00, si va aproba un proiect de hotarare care modifica decizia privind prelungirea starii de alerta emisa pe 16 august. Documentul instituie reguli in perioada campaniei electorale si in ziua votului la alegerile locale din 27 septembrie, astfel incat sa fie redus…

- Restaurantele s-ar putea redeschide, daca specialiștii vor decide ca evoluția cazurilor noi de COVID permite acest lucru. Guvernul este presat de patroni sa ia o decizie dar si de vremea care nu va mai permite funcționarea teraselor.

- Guvernul va aproba vineri o Ordonanta de Urgenta care va aduce unele modificari necesare pentru a pune in aplicare rectificarea bugetara, a declarat, joi, ministrul Finantelor, Florin Citu. El a participat la deschiderea sedintei de tranzactionare a Bursei de Valori Bucuresti si a fost intrebat la plecare,…

- Guvernul va aproba miercuri hotararea de incepere a renegocierilor cu Federatia Rusa in privinta creditului. Declaratia a fost facuta de premierul Ion Chicu, dupa sedinta de lucru cu seful statului Iogor Dodon si presedintele Parlamentului Zinaida Greceanii.

- Camera Reprezentantilor a aprobat vineri un proiect de lege prin care sa transforme capitala federala Washington DC intr-un stat. Este o premiera istorica salutata de democrati, dar care nu are sanse sa treaca de Senatul controlat de republicani, relateaza Agerpres.

- Guvernul austriac a anuntat miercuri o noua etapa de flexibilizare a restrictiilor impotriva coronavirusului, axate asupra gastronomiei si evenimentele cu public la care, din septembrie, vor putea participa pana la 10.000 de persoane pe stadioane de fotbal si la concerte in aer liber, relateaza EFE.