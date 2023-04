Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute și a adus in fața noastra inca un model construit pe platforma MEB a celor de la grupul VAG, Tavascan fiind practic un var indepartat a lui Volkswagen iD.5. Forma de SUV Coupe este astfel impartașita și cu modele precum Skoda Enyaq Cooupe iV sau Audi…

- Xpeng este unul dintre producatorii chinezi mai noi care incep sa prinda teren, in special pe piața din China. Marca este prezenta inclusiv in unele țari europene, insa acum producatorul din statul asiatic tocmai a lansat un nou model care sa concureze cu SUV coupe-urile europene. Este vorba despre…

- La inceputul acestui an, Toyota a anunțat un nou plan de electrificare a gamei sale de modele. Mai exact, acesta consta in lansarea unei platforme noi, dedicate viitoarelor modele electrice, precum și in lansarea a nu mai puțin 10 modele electrificate noi pana in 2026. Noua abordare anunțata de Koji…

- Renault 5 a fost unul dintre cele mai populare modele ale producatorului francez de automobile. In urma cu doi ani, reprezentanții companiei au prezentat un plan prin care vor sa se reconecteze cu trecutul. Și, ca sa trezeasca emoții in randul pasionaților, a insoțit acest plan cu o serie de concepte…

- Volkswagen a prezentat, la sfarșitul acestei saptamani, cel mai nou concept al sau: ID.2all Mașina va avea propulse electrica și va costa sub 20.000 de euro. Germanii au prezentat conceptul ID 2all care este de dimensiunile unui Polo, va fi lansat in 2025 și va avea doua versiuni de baterie. Volkswagen…

- Deși mulți constructori au promis ca vor revoluționa piața mașinilor electrice cu un automobil accesibil, doar Dacia a reușit sa surprinda pe toata lumea cu Spring. De azi, Volkswagen e cu un pas mai aproape de un vehicul electric accesibil. Germanii au dezvaluit oficial ID2.all. Dupa cum vrea sa o…

- In vara anului trecut, Mercedes-Benz a lansat noua generație a SUV-ului GLC, unul dintre cele mai populare modele din gama producatorului din Stuttgart. Acum a venit momentul sa facem cunoștința și cu noul GLC Coupe. Din punct de vedere al dimensiunilor, noul Mercedes-Benz GLC Coupe este puțin diferit,…