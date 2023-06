Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATE EXCEPȚIONALE… Gimnastele CSȘ Barlad care au participat la Concursului Național de gimnastica artistica feminina pe categorii de varsta, desfașurat la la Ploiești, au obținut rezultate deosebite! In concursul de la individual compus, Andra Diana Bucataru (11 ani) a cucerit medalia de aur, iar…

- NOUTAȚI TEATRALE… ”Tot ce se da” este titlul unei comedii de un umor savuros, in care sunt surprinse aventurile unui grup de romani in Europa și este scrisa de Ioan Peter, actor și dramaturg aradean. Regia, muzica și light designul sunt asigurate de Cristian Gheorghe, cel care a mai pus in scena, la…

- COȘMAR… Flacari, țipete, un fum inecacios și oameni disperați, incercand sa iasa cat mai repede din blocul al carui acoperiș fusese cuprins de focul violent! Zeci de autospeciale de stingere din tot județul, mobilizate și aproape 90 de pompieri, au intervenit la fața locului. Acesta a fost tabloul unei…

- VERNISAJ DIDACTIC… Expozitia de grup intitulata „Grafickon” a cadrelor didactice de la specializarea Grafica din cadrul Universitatii Nationale de Arte „George Enescu” din Iasi, reliefeaza un discurs vizual prezentat succinct, cat si un exercitiu de (re)curs didactic. Demersul grupului reflecta invederat…

- CONCURS… Scoala Gimnaziala „Iorgu Radu” a fost gazda concursului interjudetean „Dulcele grai romanesc’’, cu sectiunile recitare si creatie literara. Concursul a fost oganizat in memoria poetei Elena Farago, nascuta pe 29 martie 1878, la Barlad. Organizatorii si-au propus sa descopere elevi talentati,…

- REZULTATE… Elevii vasluieni au obtinute rezultate foarte bune si la etapa judeteana a Olimpiadei de Religie, desfasurata pe 18 martie in doua unitati de invatamant: Scoala Gimnaziala „Vasile Parvan” Barlad si Scoala Gimnaziala „Anastasie Panu„ Husi. Astfel, judetul Vaslui va fi reprezentat la etapa…

- FELICITARI… Ca in fiecare an, Olimpiada Nationala de Limba Neogreaca – faza judeteana s-a desfasurat la Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” din Barlad. In urma evaluarii lucrarilor, patru elevi, care au obtinut cele mai mari punctaje, s-au calificat pentru participarea la faza nationala a acestei competitii,…

- Premiera spectacolului „Linia solara” de Ivan Viripaev, traducerea Raluca Radulescu, in regia lui Radu Iacoban, scenografia Tudor Prodan, avandu-i in distributie pe Ilinca Manolache si Ionut Visan, va avea loc pe 7 si 8 aprilie, de la ora 19.30, la Teatrul ACT.Piesa „Linia solara” exploreaza numeroasele…