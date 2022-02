Premieră chirugicală la Bacău: Un băiețel din Neamț operat cu laser pentru o malformație renală Spitalul Județean de Urgența (SJU) Bacau a marcat astazi, 4 februarie, o premiera in domeniul intervențiilor chirugicale pediatriace in zona Moldova. Un baiețel de 12 ani, din Neamț a fost operat cu ajutorul unui aparat laser ultraperformant pentru o malfomație renala. Aceasta operație a fost posibila datorita dotarii pe care unitatea medicala o are pentru intervențiile renale pediatrice, in valoare de 450 000 euro. „Trebuie sa menționam ca intervențiile renale pediatrice sunt foarte rare in țara, ca echipa medicala care participa la astfel de operații trebuie pregatita in strainatate și ca beneficiile… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

