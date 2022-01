Stiri pe aceeasi tema

- Alte 702 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 129 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 45 sint asociate cu contact in afara țarii: 11-Italia, 7-Franța, 6-Romania, 6-Germania, 3-Ucraina, 3-Rusia, 2-Bulgaria, 2-Grecia,…

- Alte 706 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 104 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 43 sunt asociate cu contact in afara țarii: 6-Ucraina, 6-Italia, 5-Franța, 4-Irlanda, 4-Romania, 4-EAU, 4-Germania, 2-Spania,…

- Alte 860 de cazuri noi cu COVID-19 au fost inregistrate in Republica Moldova, in ultimele 24 de ore. Din numarul total 7 cazuri sunt asociate cu contact in afara țarii: 2-Grecia, 2-Romania, 1-Nigeria, 1-Cehia, 1-Germania.Numarul total de teste efectuate – 7 160.

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a anuntat ca in primavara anului viitor o companie din Germania va incepe productia de biciclete. Anuntul vine inainte de inaugurarea celei mai mari fabrici de biciclete din Europa de Est, pusa pe picioare de italieni in orasul de pe Bega.

- Alte 1826 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate miercuri in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 9 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 2-Israel, 1-Italia, 1-Turcia, 1-Rusia, 1-Olanda, 1-Germania, 1-Polonia, 1-Romania.

- In UE, cererea nesatisfacuta de locuri de munca, deficitul de pe piata fortei de munca, s-a situat la 14,5% din forta de munca extinsa (persoanele cu varsta intre 15 si 74 de ani) in trimestrul doi din 2021, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), conform agerpres.…

- Alte 2057 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 13 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 3-Romania, 2-Italia, 2-Rusia, 1-Arabia Saudita, 1-Germania, 1-Letonia, 1-Olanda, 1-Polonia, 1-Turcia. Numarul total de teste efectuate…

- Peste un sfert din populatie era supusa anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala in patru state membre ale Uniunii Europene: Romania (35,8%), Bulgaria (33,6%), Grecia (27,5%) si Spania (27%), arata datele prezentate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In contrast,…