Formatia Chelsea a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa Sheffield United, in etapa a opta a campionatului Angliei, potrivit news.ro.Pentru Chelsea au marcat Abraham (23), Chilwell (34), Silva (77) si Werner (80). Golul formatiei Sheffield United a fost inscris

- Everton a suferit prima sa infrangere in acest sezon 0-2 cu Southampton, duminica, in deplasare, dar se mentine pe primul loc in campionatul de fotbal al Angliei dupa sase etape. James Ward-Prowse (27) si Che Adams (35) au marcat golurile „sfintilor”. Everton a incheiat meciul in zece oameni, francezul…

Formatia Manchester United a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 4-1, echipa Newcastle, intr-un meci din etapa a cincea a campionatului Angliei.Gazdele au deschis scorul prin Shaw de la United, care a trimis mingea in propria poarta, in minutul 2, potrivit news.ro.

Formatia Chelsea Londra a remizat, sambata, in deplasare, scor 3-3, cu echipa West Bromwich, intr-un meci din etapa a treia a campionatului Angliei, relateaza News.ro.West Bromwich a condus cu 3-0, prin golurile lui Robinson '4, '25 si Bartley '28. Chelsea a revenit si a obtinut un punct datorita

Formatia Manchester United a fost invinsa, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Crystal Palace, intr-un meci din etapa a doua a campionatului Angliei.Golurile invingatorilor au fost marcate de Townsend '7 si Zaha '74 (penalti), '85, potrivit news.ro.

- Liverpool, detinatoarea titlului, a invins-o in extremis pe nou-promovata Leeds United, 4-3 pe teren propriu, sambata, in prima etapa a noii editii a campionatului de fotbal al Angliei. Victoria a fost adusa in minutul 88 de Mohamed Salah, care a reusit o tripla, doua dintre aceste goluri fiind inscrise…

Formatia Liverpool a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 4-3, echipa Leeds United, intr-un meci din prima etapa a campionatului Angliei, potrivit news.ro.Golurile invingatorilor au fost marcate de Salah '4 (penalti), '33, '88 (penalti) si Van Dijk '21. Pentru Leeds au inscris Harrison

Sevilla FC s-a calificat in finala Europa League la fotbal, dupa ce a invins-o pe Manchester United cu scorul de 2-1 (1-1), duminica seara, la Koln. Andaluzii, care au castigat competitia de cinci ori (record), s-au impus prin golurile marcate de Suso (26) si Luuk de Jong (78), dupa ce United a deschis