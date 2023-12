Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City primește diseara, de la ora 18:30, vizita celor de la Tottenham, intr-o partida din runda cu numarul 14 din Premier League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Manchester City - Tottenham, live de la 18:30 Click aici pentru…

- Formatia Tottenham, ramasa in noua jucatori, a pierdut, luni seara, in etapa a 11-a a campionatului Angliei, scor 1-4, cu Chelsea. In urma acestui rezultat, noul lider din Premier League este Manchester City, potrivit news.ro.Tottenham a deschis rapid scorul acasa, prin Dejan Kulusevski, in minutul…

- Manchester United - Manchester City, meci contand pentru etapa a 10-a din campionatul Angliei, este programat, duminica, 29 octombrie, de la ora 17:30, pe Old Trafford, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si prima Sport 1.

- Echipa engleza Aston Villa a invins duminica, pe teren propriu, scor 4-1, echipa West Ham United, intr-un meci din etapa a 9-a a Premier League.Douglas Luiz a inscris o dubla pentru Aston Villa, in minutele 30 si 51, iar gazdele au luat conducerea pe Villa Park, conform News.ro. West Ham a…

- Echipa campioana a Angliei si a Europei, Manchester City a pierdut sambata, in deplasare, scor 1-2, meciul cu gruparea Wolverhampton, in etapa a saptea din Premier League. E prima infrangere din aceasta editie a campionatului pentru echipa antrenata de Guardiola, potrivit news.ro.Gazdele de la Wolverhampton…

- Aston Villa - Brighton 6-1 este a doua infrangere in numai trei zile pentru Brighton, la un scor de tenis, un șoc pentru revelația din Premier League, care s-a vazut condusa cu 0-3 dupa mai puțin de jumatate de ora! Echipa cu cea mai buna posesie și cele mai multe șuturi la paoarta din Top 5 campionate…

- Manchester City a invins sambata, pe teren propriu, scor 2-0, formatia Nottingham Forest, in etapa a sasea din Premier League. A fost a sasea victorie consecutiva pentru campioana Angliei si a Europei. Manchester City a avut 2-0 pe tabela inca din primul sfert de ora al meciului de pe Etihad…

- Campioana en-titre a Angliei si a Europei, Manchester City, s-a impus sambata seara cu un categoric 3-1, in deplasare, in fata lui West Ham United, in etapa a 5-a din Premier League, conform Agerpres.Pe Stadionul Olimpic din Londra, West Ham a deschis scorul in minutul 36, prin James Ward-Prowse,…