- Formatia Chelsea Londra a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Manchester City, intr-un meci din etapa a XVII-a a campionatului Angliei. Invingatorii au marcat prin Gundogan ’18, Foden ’21 si De Bruyne ’34. Pentru Chelsea a inscris Hudson-Odoi, in minutul 90+2,…

- Seria câștigatoare continua pentru Arsenal Londra. "Tunarii" au obținut a treia victorie consecutiva, sâmbata seara, în deplasare, cu scorul de 4-0, în fața echipei West Bromwich Albion. În urma acestui rezultat, echipa pregatita de Mikel Arteta a adunat 23 de…

- Chelsea a pierdut la limita, scor 1-0, meciul disputat pe terenul celor de la Everton, Goodison Park. Duelul a facut parte din etapa cu numarul XII din Premier League. Unicul gol al disputei a fost marcat de Sigurdsson, în minutul 22, din penalti.Rezultatele zilei în Premier…

- Chelsea a învins, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (1-1), echipa Leeds United, în etapa a 11-a din Premier League. Pe Stamford Bridge s-au aflat, pentru prima oara dupa noua luni, 2.000 de suporteri.Golurile au fost marcate de Giroud '27, Zouma '61 si Pulisic…

- Formatia Manchester City a remizat, duminica, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Liverpool, intr-un meci din etapa a opta a campionatului Angliei.Au marcat Gabriel Jesus ’31 pentru gazde si Mohamed Salah ’13 (penalti) pentru oaspeti, potrivit news.ro. Citește și: Bilanțul Guvernului…

- Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, spune ca in actualul sezon lupta pentru titlu in Premier League va fi mult mai stransa deoarece sunt mai multe echipe care pot viza acest obiectiv, scrie Reuters. ''Liverpool este favorita, dar situatia generata de pandemie a schimbat putin lucrurile.…

- Echipa Arsenal Londra a invins in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Manchester United, duminica, intr-o partida din cadrul etapei a 7-a adin Premier League. Oaspetii au marcat unicul gol al intalnirii de pe Old Trafford in repriza secunda, prin atacantul gabonez Pierre-Emerick Aubameyang, care a…

- Formatia Manchester City a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Sheffield United, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Angliei.Golul a fost marcat de Walker, in minutul 28.