Premier League: Liverpool a pierdut cu Leeds United, scor 1-2

Stiri pe aceeasi tema

Echipa nou-promovata Nottingham Forest, "lanterna rosie" din Premier League, a invins surprinzator, sambata, cu 1-0, pe Liverpool, in prologul etapei a 12-a a campionatului englez de fotbal, potrivit Agerpres.

Antrenorul echipei Liverpool, Juergen Klopp, a fost acuzat de conduita necorespunzatoare in urma iesirii nervoase la adresa unui arbitru asistent in timpul victoriei echipei sale cu 1-0 in Premier League cu Manchester City in weekendul trecut, a indicat Federatia engleza de fotbal, scrie Reuters.

Echipa engleza FC Liverpool a invins duminica, pe teren propriu, formatia Manchester City, intr-un meci al etapei a 11-a din Premier League. Este prima infrangere din campionat pentru City, informeaza News.ro.

Pep Guardiola, antrenorul echipei Manchester City, spune ca Liverpool ramane principala contracandidata la titlu in Premier League, chiar daca in prezent "cormoranii" se afla pe locul 10 in clasament, la 13 puncte in urma "cetatenilor", care ocupa locul 2, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

Prima echipa din Liverpool, Everton, o intalnește pe Manchester United, in seara asta, incepand cu ora 21:00, intr-o partida din cadrul etapei a 10-a din Premier League.

Clubul Bournemouth a anuntat ca l-a demis pe tehnicianul Scott Parker, decizie venita dupa ce in weekend echipa a fost invinsa cu scorul de 9-0 de Liverpool, in Premier League.

Echipa Manchester United a invins, luni seara, formatia FC Liverpool, scor 2-1, intr-un meci contand pentru etapa a treia din Premier League. Cristiano Ronaldo a fost rezerva si a fost introdus in joc in minutul 86

Echipa londoneza Chelsea a pierdut la scor, 0-3, intalnirea disputata duminica in compania echipei Leeds United, meci contand pentru a treia etapa din Premier League, conform news.ro.