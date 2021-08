Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Sectorului 1 a aprobat, duminica, prelungirea starii de alerta in sector, care fusese instituita in luna iulie, din cauza situatiei sanitare generate de neridicarea deseurilor, potrivit news.ro "Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a convocat…

- Guvernul a aprobat o hotarare pentru prelungirea starii de alerta, a anuntat, joi, prim-ministrul Florin Citu. „In sedinta de Guvern de astazi, am aprobat si hotararea de Guvern pentru prelungirea starii de alerta”, a declarat premierul, la Palatul Victoria. Vezi și Guvernul aproba prelungirea starii…

- CNSU vrea prelungirea starii de alerta desi s-a ajuns la cateva cazuri de COVID pe zi. Iata lista restrictiilor pe teritoriul Romaniei ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Hotararea numarul 44 prin care se propune prelungirea starii de alerta pe intreg…

- ”Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 7 iulie 2021, prin care se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul national, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 12.07.2021 precum si necesar a fi aplicate in contextul epidemiologic actual”,…

- "Eu sper ca in urmatoarele zile, o zi, doua, cel mai tarziu luni sa am un raspuns din partea tuturor institutiilor", a afirmat Alin Stoica, intr-o declaratie de presa susținuta astazi.Potrivit prefectului, o decizie finala de instituire a starii de alerta se ia in Comitetul Local pentru Situatii de…