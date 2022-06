Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a aprobat joi prelungirea cu un an, pana la 30 iunie 2023, a posibilitatii folosirii certificatului digital COVID-19 (certificatul verde), pentru evitarea restrictiilor asupra liberei circulatii in UE ce ar putea rezulta in urma raspandirii noilor variante ale coronavirusului SARS-CoV-2,…

- Potrivit Ministerului Mediului, este vorba despre Cauza 2022/0170 – actiune in constatarea neindeplinirii obligatiei de comunicare a masurilor nationale de transpunere a Directivei (UE) 2020/367 de modificare a anexei III la Directiva 2002/49/CE in ceea ce priveste stabilirea metodelor de evaluare a…

- Comisia Europeana a adoptat astazi, 17 iunie, o comunicare care prezinta modul in care poate transpune in practica rezultatele Conferinței privind viitorul Europei. Dupa un an de dezbateri, conferința s-a incheiat la 9 mai 2022. In cadrul ceremoniei de inchidere de la Strasbourg, președinții Parlamentului…

- Parlamentul European a aprobat prelungirea valabilitatii certificatului digital al UE pentru inca un an, pana in iunie 2023.Potrivit unui comunicat al Parlamentului European, pentru a se asigura ca cetatenii UE pot beneficia de dreptul lor la libera circulatie, indiferent de evolutia pandemiei de COVID…

- Daca ne concentram exclusiv pe implicarea SRI și SIE in „comisia de investiții” cred ca ratam discuția esențiala. Problema e comisia in sine. SRI și SIE vor avea un cuvant de spus in ceea ce privește „investitorii straini”. Tolo scrie: „in ce țara UE serviciile secrete țin loc de bursa, de piața și…

- guverGuvernul a aprobat, joi, ordonanta de urgenta referitoare la mecanismul pentru analiza si autorizare a investitiilor straine directe care vin din spatiul non-UE, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, informeaza AGERPRES . El a mentionat ca se va infiinta Comisia pentru…