Stiri pe aceeasi tema

- „Un grup de sabotaj ucrainean a aruncat in aer conducta de amoniac Togliatti-Odessa ”, care are o lungime de aproximativ 2.400 de kilometri și leaga un oraș rusesc de pe malul Volgai de portul ucrainean Pivdennyi, in apropiere de Odesa, la Marea Neagra, a anunțat Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat.…

- Prelungirea, luna viitoare, a Initiativei privind cerealele din Marea Neagra, un acord incheiat in iulie 2022 pentru a contribui la solutionarea crizei alimentare globale si care permite cerealelor ucrainene sa fie transportate pe coridoare sigure pe mare, ar putea depinde de redeschiderea acestei conducte…

- Forțele ruse au tras in mod repetat asupra unei conducte de amoniac din regiunea ucraineana Harkov, a declarat marți un guvernator local, care a precizat ca este vorba de o conducta potențial esentiala pentru extinderea unui acord care permite exportul in siguranța de cereale și ingrașaminte din porturile…

- Statele Unite si Marea Britanie au cerut in comun, marti, prelungirea acordului privind exportul de cereale ucrainene prin Marea Neagra, denuntand faptul ca Rusia continua sa foloseasca alimentele ca arma, transmite AFP.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a prezentat o cale de urmat care sa permita extinderea acordului privind exporturile de cereale din Ucraina, a anuntat luni biroul sau, dupa o intalnire cu ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, transmite AFP.

- Aviația de vanatoare a Forțelor Aerospațiale Ruse a doborat, in ​​ultimele 24 de ore, o aeronava ucraineana Su-24 in regiunea Harkiv, a anunțat jurnalistilor, joi, purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii, general-locotenent Igor Konasenkov. "Avioanele de vanatoare ale Forțelor Aerospațiale…

- Administratia de la Kiev a salutat, sambata, prelungirea Acodului privind exporturile de cereale pe Marea Neagra si a multumit Natiunilor Unite si Turciei pentru eforturile diplomatice intense.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat sambata prelungirea acordului international privind exportul de cereale ucrainene, informeaza Reuters si AFP. Liderul turc a facut anuntul in cadrul unui discurs televizat, fara a preciza durata prelungirii, care potrivit unui responsabil ucrainean va…