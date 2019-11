Pregătiți-vă! Iarnă până în aprilie! Anunțul cumplit de la meteorologi Meteorologii avertizeaza ca iarna acesta va fi una grea, cu fenomene extreme, și ca este posibil sa se prelungeasca pana in primavara calendaristica. Iar luna noiembrie este ”iesita total din scarile climatice urmarite in arhive”. Iarna aceasta va fi una grea, anunța meteorologii. Este foarte posibil sa ninga pana in luna aprilie. Informațiile ingrijoratoare vin in contextul verii prelungite. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Climatologul Roxana Bojariu a explicat ca, in conditiile incalzirii globale, iernile se schimba si in Romania: ”Vom avea temperaturi mai mari iarna, dar… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

