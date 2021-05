Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 14 mai – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +18..+21 de grade in nordul țarii, +19..+22 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +23 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din direcția sud. Presiunea atmosferica va fi scazuta.…

- CHIȘINAU, 11 mai – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +17..+20 de grade in nordul țarii, +18..+21 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +22 de grade Celsius. Cerul va fi senin, iar vantul va sufla din direcția sud-est. Presiunea atmosferica va fi ridicata.…

- CHIȘINAU, 4 mai – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +14..+17 grade in nordul țarii, +15..+18 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +19 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din direcția nord-vest. Presiunea atmosferica va fi normala.…

- CHIȘINAU, 1 mai – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +20..+23 grade in nordul țarii, +21..+24 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +25 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din direcția sud-est. Presiunea atmosferica va fi normala. Precipitații…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +5..+8 grade in nordul țarii, +6..+9 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +10 grade Celsius. Cerul va fi posomorat, iar vantul va sufla din direcția nord-vest. Presiunea atmosferica va fi scazuta. In…

- CHIȘINAU, 14 apr – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +11..+14 grade in nordul țarii, +10..+13 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +12 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din direcția sud-est. Presiunea atmosferica va fi scazuta.…

- CHIȘINAU, 3 apr – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +10..+13 grade in nordul țarii, +11..+14 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +15 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din direcția nord-vest. Presiunea atmosferica va fi normala.…

- CHIȘINAU, 8 mart – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +5..+7 grade in nordul țarii, +6..+8 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +9 grade Celsius. Cerul va fi senin, iar vantul va sufla din nord-west. Presiunea atmosferica va fi normala. © Screenshot…