- Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara ca data de 19 aprilie, ziua in care s-a nascut Nicu Covaci, fondatorul și liderul formației Phoenix, va fi marcata intr-un mod inedit in capitala Banatului. Asta pentru ca, in ședința Consiliului Local Timișoara,…

- Primaria Timișoara face un nou pas cu scopul realizarii MultipleXity – Centrul pentru Arta, Tehnologie și Experiment, care reprezinta cea mai importanta moștenire pe care orașul o va lasa dupa anul 2021, cand va deține titlul de Capitala Culturala Europeana. In urmatoarea ședința a Consiliului Local…

- Pentru a invata o limba straina, fie una dintre cele mai circulate, precum engleza sau franceza, fie una mai putin folosita, precum coreeana, rusa sau ebraica, adultii trebuie sa scoata din buzunare cateva sute de lei si sa dedice cel putin doua luni...

- Primaria Timișoara a gasit o noua soluție astfel incat pe strazile orașului sa fie prezenți mai mulți polițiști locali. Astfel, potrivit unui proiect de hotarare votat in ultimul plen al Consiliului Local Timișoara, a fost modificata organigrama și statul de funcții al Direcției Poliției Locale, prin…

- Se vorbește de mulți ani despre sala polivalenta de 16.000 de locuri care se va construi la Timișoara. Dupa o disputa intre Primaria Timișoara și Consiliul Județean Timiș cu privire la locul in care va fi construita, tranșata in favoarea municipalitații, și cu un guvern favorabil primarului…

- Ne-a luat o luna sa documentam acest material. Și trei cereri formulate la trei primarii diferite pe Legea 544, cea privind liberul acces la informații publice. Am facut asta dupa ce, intr-o intrunire publica de acum mai bine de o luna, primarul interimar al Aradului ne-a sugerat ca suntem dezinformați,…