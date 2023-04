Stiri pe aceeasi tema

- La doua zile de la debutul scandalului provocat, avand ca tema demontarea a trei catarge cu tricolorul, existente in intersecțiile din Timișoara, apare și poziția oficiala a primarului Timișoarei, Dominic Fritz. Acesta vorbește despre un ”pseudo-scandal” produs de ”golul de idei al coaliției naționaliste…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, vineri, ca va continua lupta anticoruptie din administratia pe care o conduce, in prezent fiind pe rolul instantelor trei dosare penale care vizeaza fapte de coruptie de care s-ar face vinovati fosti angajati ai primariei.Fritz a facut rapid…

- Coincidența sau nu, miercuri pe zona pietonala din centrul Timișoarei a avut loc un amplu exercițiu in cadrul caruia reprezentanții Pompierilor au testat modul in care pot interveni daca apare un incident in aceasta parte a orașului unde circulația vehiculelor este restricționata. Luni, in cadrul Colegiului…

- Acuzat de prefectul de Timiș. Mihai Ritivoiu, ca Timișoara a pierdut 68.000 de locuitori pentru ca municipalitatea nu a fost in masura sa se organizeze și sa numere cetațenii, primarul Dominic Fritz respinge categoric acuzațiile, dar, in același timp, ia guvernul la rost pentru ca a oferit o suma ridicol…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, s-a aratat “furios” dupa aflarea vestii ca un copil de 10 ani din Timisoara a murit lovit de o masina. Edilul a cerut parlamentarilor sa adopte proiectul de lege privind instalarea de radare fixe si a anuntat o serie de masuri pe care le va lua pe plan…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, cere parlamentarilor sa adopte proiectul de lege privind instalarea de radare fixe si a anuntat o serie de masuri pe care le va lua pe plan local, dupa ce un copil de 10 ani, din Timisoara, a murit lovit de o masina. Dominic Fritz spune ca accidentul in…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat sambata, la Prima TV, ca ca este mai greu pentru USR sa isi prezinte mesajul, in conditiile in care cele doua partide aflate la guvernare, PNL si PSD, ”sustin un teatru in care simuleaza un constant conflict”, conform news.ro. Fii…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat ca a semnat contractul de finantare prin PNRR pentru achizitia a 30 de autobuze electrice, 33 de troleibuze cu motor electric si 17 tramvaie. Proiectul are o valoare de 75 milioane de euro, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai…