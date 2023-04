Stiri pe aceeasi tema

- In vederea imbunatațirii serviciilor oferite, SALUBRIZARE ȘI SERVICII PUBLICE FOCȘANI SA va efectua in data de 02.03.2023, activitați de salubrizare stradala constand in activitatea de maturat stradal (strazi, alei, trotuare – manual și mecanizat) și activitatea de spalat mecanizat carosabil și trotuare.…

- In prima etapa a returului Campionatului Superligii la Tenis de masa, CSM Focșani 2007 va intalni astazi, de la ora 17:00, in Sala Polivalenta campioana ultimelor trei ediții ale competiției, CSA Steaua București. Partida a fost programata inițial in ianuarie, dar a fost amanata pentru ca jucatorii…

- DRUMURI NAȚIONALE CU CIRCULAȚIE INCHISA: DN 23B Maicanești, județul Vrancea – limita județul Buzau; DN 2N Bogza – Jitia, județul Vrancea; DN 23A Milcovul – Cioraști, județul Vrancea; DN 23 Braila, județul Braila – Focșani, județul Vrancea; DN 2R Jitia – Vintileasca, județul Vrancea; DN 2L Tișița – Soveja,…

- Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane a anunțat, sambata dupa-masa, ca sunt mai multe drumuri naționale cu circulație inchisa, din cauza condițiilor meteo și mai multe restricții de tonaj pe anumite secțiuni de drum. ACTUALIZARE DRUMURI NAȚIONALE INCHISE. Data: 28…

- La data de 13.01.2023, ora 23.25, un tanar, in varsta de 22 de ani, a fost depistat de polițiștii focșaneni in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Brailei, din mun. Focșani, fiind sub influența substanțelor psihoactive, fapt atestat de aparatul Drugtest, care a indicat pozitiv la rubrica THC…