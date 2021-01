Prefectul de Arad a fost testat pozitiv cu COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- "Prefectul judetului Arad, domnul Gheorghe Stoian, a fost testat astazi pozitiv la virusul SARS-CoV-2. In perioada urmatoare se va efectua ancheta epidemiologica de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Arad", a anuntat Biroul de presa al Prefecturii.In prezent, niciun alt angajat al Prefecturii…

- Primarul Municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19 in cursul acestei dupa-amieze. Direcția de Sanatate Publica va realiza ancheta epidemiologica, iar Primaria Timișoara va pune in aplicare masurile recomandate in astfel de situații. Atribuțiile primarului…

- Pana astazi, 12 ianuarie, in județul Mureș au fost confirmate 15.731 cazuri, au fost inregistrate 53 cazuri noi de persoane infectate, 27 persoane au fost reconfirmate pozitiv in județul Mureș. sunt internate 252 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul nostru. 14.247 de persoane s-au vindecat…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca de miercuri este oprationala platforma Corona-Forms, iar pana la sfarsitul acestei saptamani spera sa fie operationala si ancheta epidemiologica online care va usura foarte mult activitatea specialistilor. Tataru a declarat, joi, intr-o conferinta…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -persoane aflate in carantina instituționalizata: 1; -persoane ieșite din carantina instituționalizata: 1493; -persoane aflate in izolare/carantina…

- Tot personalul din centrele de ingrijire a copilului si a adultilor institutionalizati ar trebui sa fie testat pentru COVID saptamana aceasta, potrivit unei hotarari de guvern. La Galati insa, acest lucru nu s-a intamplat din cauza unor inadvertente legislative – sustine Directia de Sanatate Publica…