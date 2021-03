Stiri pe aceeasi tema

- Alin Stoica, prefectul Capitalei, a vorbit, duminica, pe B1 TV despre momentul in care Bucureștiul va trece de pragul critic al ratei de infectare cu COVID-19 de 7,5 la 1000 de locuitori, dupa care restricțiile se inaspresc. Intrebat cat de repede vom trece la restricții mai dure, in momentul…

- Restricțiile in vigoare in București in aceasta seara, intre care inchiderea magazinelor la ora 18.00 și interzicerea circulației de la ora 20.00, ar trebui sa se aplice, potrivit noilor reglementari legale, și saptamana viitoare, de luni pana vineri. Asta pentru ca, deși autoritațile nu au facut niciun…

- Prefectul Bucureștiului a anunțat joi, in cadrul unei declarații de presa ca, impreuna cu Inspectia Sanitara a identificat baza legala prin care poate fi suspendata activitatea agentilor economici care incalca, in mod repetat, masurile de protectie sanitara. Cei prinși in defect pot ramane inchiși pana…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat, miercuri, ca dispozitia primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, privind reducerea programului unor agenti economici este nelegala și, ca urmare, nu ar trebui aplicata. “Dispoziția este nelegala. Nefiind legala, nu ar trebui aplicata”, a declarat…

- Prefectul Capitalei o “moștenește” pe Viorica Dancila și incurca aria cercului cu perimetrul, formule matematice care se invața acum in clasa a IV-a. Intrebat la Digi24 de propunerile de masuri pentru carantinarea Capitalei, prefectul Alin Stoica (USR-PLUS) a explicat modul in care s-au facut unele…

- Potrivit datelor facute publice de DSP, in aceasta dimineața, Capitala a ajuns la o rata de infectare de 6.22 la mie. Conform prevederilor legale in vigoare, orașele care au o rata de infectare mai mare de 6 la mie sunt obligate sa intre in carantina. Autoritațile discuta la aceasta ora și au in vedere…

- Ministrul Educatiei a explicat, marți, la Antena3, cateva din regulile care vor fi aplicate odata cu redeschiderea scolilor din 8 februarie. Astfel, daca un elev va avea simptome, acesta va trebui testat. Iar daca doi profesori dintr-o scoala sunt diagnosticati cu COVID, se inchide scoala. Ministrul…

- O eroare strecurata in hotararea privind redeschiderea restaurantelor in București a dat peste cap activitatea din HORECA pana marți, cand a fost observata de autoritați. Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, semnatarul deciziei, și-a cerut scuze. Prefectura București a anunțat, marți, ca in decizia…