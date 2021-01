Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, anunța ca, daca evoluția incidenței infectarii cu COVID-19 se menține in urmatoarele 48 de ore, va convoca Comitetul pentru Situații de urgența pentru a relaxa unele masuri restrictive, printre care redeschiderea parțiala a cinematografelor și restaurantelor.…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, anunța ca, daca evoluția incidenței infectarii cu COVID-19 se menține in urmatoarele 48 de ore, va convoca Comitetul pentru Situații de urgența pentru a relaxa unele masuri restrictive, printre care redeschiderea parțiala a cinematografelor și restaurantelor.…

- Cinematografele, instituțiile de spectacole, restaurantele, cafenelele, barurile și salile cu jocuri de noroc din Alexandria se redeschid dupa ce rata infectarii cu virusul SARS CoV-2 a scazut. In interior nu pot fi primite persoane decat in limita a 30% din capacitatea maxima a spațiului. Cinematografele,…

- Șase judete din Romania reusesc performanța sa ramana in scenariul verde pentru a doua zi la rand, in timp ce in alte zone ale țarii numarul de infectari ramane ridicat. Gorj, Harghita, Neamt, Olt, Salaj si Suceava sunt judetele care inregistreaza o rata de infectare mai mica de 1,5 cazuri... Articolul…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a declarat vineri ca o decizie de carantinare se ia in functie de mai multi indicatori, iar, in prezent, autoritatile din Bucuresti nu sunt in situatia sa discute despre aceasta masura. Prefectul a mai spus ca mall-urile și supermarketurile din București vor limita…

- Spania coboara pe panta valului 2 de Covid si o face cu majoritatea restaurantelor deschise.Madridul si multe alte regiuni spaniole au sustinut afacerile din HORECA, chiar daca numarul infectarilor depasea 700 de cazuri la suta de mii de locuitori, informeaza alephnews.ro . In ultimele doua saptamani,…

- Grecia a extins o interdictie de circulatie pe perioada noptii si a inchis restaurantele, barurile, cinematografele si muzeele din cele mai populate zone ale tarii timp de o luna incepand de marti, in incercarea de a tine sub control reaparitia cazurilor de COVID-19, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Tara,…

- Luni are loc o noua ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența in care ar putea fi adoptate noi reguli și masuri restrictive. Premierul Orban a declarat, inainte de ședința CNSU, ca in primul rand va fi actualizata lista roșie a țarilor in care daca calatorești ești obligat sa stai in…