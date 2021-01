Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a modificat statutul prefectului și subprefectului, in acest sens, toți prefecții și subprefecții vor fi numiți politic The post OFICIAL! Toți prefecții și subprefecții vor fi numiți politic și s-a inființat funcția de secretar general first appeared on Partener TV .

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri modificarea Ordonanței de Urgența 57/2019 privind Codul administrativ referitor la statutul prefectului si subprefectului. Cea mai importanta schimbare este aceea ca funcțiile respective vor fi asimilate demnitaților publice, iar cei care le dețin vor putea…

- Guvernul condus de Florin Citu a finalizat textul Ordonantei de Urgenta prin care prefecții și subprefecții sunt scosi din categoria inalților funcționari publici și transformati in demnitari. Potrivit actului normativ, guvernul va putea numi prefectii si subprefectii din randul membrilor de partid,…

- Ministrul Dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Attila Cseke, a prezentat miercuri in ședința de Guvern, in prima lectura, un proiect care prevede transformarea prefecților din inalți funcționari publici in demnitari. „Aceasta chestiune prevazuta in programul de guvernare va fi promovata…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a anuntat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, ca va propune transformarea prefectilor in demnitari publici si ei sa nu mai fie considerati functionari publici, asa cum este in prezent.

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat luni, la preluarea mandatului, ca aplicarea Codului administrativ va fi analizata in ansamblu, existand „cateva chestiuni punctuale” referitoare la drepturile castigate ale minoritatilor modificate de Guvernul Dancila…

