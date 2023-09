Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a convocat, marți, o ședința, in sistem videoconferința, cu conducerile structurilor de ordine publica din Ministerul Afacerilor Interne, de la nivel central și teritorial, pentru a stabili principalele prioritați de acțiune pentru perioada urmatoare. Predoiu…

- Ministrul de Interne Catalin Predoiu a cerut marți adoptarea unor masuri pentru eliminarea cauzelor care au favorizat producerea unor incidente extrem de grave in care au fost implicați angajați MAI: „Va solicit o noua atitudine fața de profesie. Este nev

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, anunța concluziile anchetei Corpului de control la Poliția Constanța dupa accidentul din 2 Mai.„Cu privire la concluziile raportului. Modul de intervenție a fost caracterizat de o serie de incalcari ale normelor pe fondul pregatirii profesionale precare,…

- Ministrul Afacerilor Interne i-a criticat pe polițiști pentru ”scaderea – in unele inspectorate și de catre unii polițiști – exigenței și deontologiei profesionale” și cere o revitalizare a structurilor. Catalin Predoiu, aflat in vizita la Inspectoratele de Poliție Alba și Arad, a cerut oamenilor legii…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a dat detalii despre descinderile facute la nivel național in azilele de batrani și in centrele pentru copii sau persoane cu dizabilitați. Mai multe dosare penale au fost deschise ca urmarii neregulilor gasite: „Controalele au fost efectuate in baza dispoziției…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat ca niciun stat nu va extrada cetatenii romani care sunt condamnati in Romania daca nu vor fi imbunatatite conditiile din penitenciare. Alina Gorghiu a declarat, vineri, in cadrul unor declaratii de presa sustinute impreuna cu fostul ministru Catalin Predoiu,…

- Noul premier Marcel Ciolacu și-a completat CV-ul cu anii in care și-a luat bacalaureatul și și-a facut studiile universitare, dupa apariția, in presa, a unor semne de intrebare cu existența unei diplome de BAC și a faptului ca a inceput facultatea la o varsta inaintata. De altfel, in plenul ședinței…

- Președintele Klaus Iohannis a luat act de demisia lui Nicolae Ciuca și l-a desemnat pe Catalin Predoiu premier interimar, urmand ca marți sa aiba consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier. Șefii PNL și PSD s-au reunit intr-o ședința de coaliție chiar la Palatul Victoria,…