Stiri pe aceeasi tema

- S-au inregistrat 167 voturi pentru respingere, 97 impotriva si 25 abtineri. La dezbateri, deputatul USR Stelian Ion a solicitat adoptarea proiectului. "Aceasta sectie ar fi trebuit demult desfiintata (...) Cine nu voteaza proiectul consider ca vrea sa distruga si sa controleze justitia", a afirmat…

- Ministerul Justitiei a organizat, miercuri, o dezbatere publica asupra proiectului de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniu. Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, nu a participat la…

- Ministerul Justitiei organizeaza, miercuri, de la ora 11.00, dezbaterea publica a proiectului de lege pentru desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Asociatia „Forumul Judecatorilor din Romania” si Asociatia „Initiativa pentru Justitie” anunta public faptul ca reprezentantii…

- Initiatorii proiectului de desfiintare a Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) se contrazic, precizeaza reprezentantii acestei structuri intr-un punct de vedere transmis, vineri, AGERPRES. "Initiatorii proiectului de desfiintare a Sectiei pentru investigarea infractiunilor…

- Sectia pentru procurori a CSM a hotarat, in sedinta de marti, 16 iunie, respingerea solicitarii de detasare a unui procuror de la Parchetul General la Ministerul Justitiei. "Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat respingerea detasarii la Ministerul Justitiei…

- Comunitatea Declic ii solicita ministrului Justiției, printr-un protest online, sa reia dezbaterea asupra proiectului de lege pentru desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, blocat de 4 luni la Ministerul Justiției. Peste 300 de membri i-au scris, simultan, ministrului Catalin…

- Uniunea Salvati Romania apreciaza ca avizul negativ al CSM in cazul proiectului USR de desfiintare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie este inexplicabil, in conditiile in care Comisia Europeana, GRECO si Comisia de la Venetia au criticat "infiintarea acestui instrument de presiune".…

- Cateva voci importante din spațiul public au reacționat la cald, prin mesaje percutante și usturatoare la adresa CCR dupa victoria rasunatoare la CEDO a Laurei Codruța Kovesi, fosta șefa a DNA, demisa abuziv din fruntea instituției de un ministru al Justiției și o Curte Constituționala controlate de…