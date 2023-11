Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a subliniat angajamentul Romaniei in consolidarea securitații transfrontaliere, in cadrul unei intrevederi in sistem de videoconferința cu omologul sau ucrainean, Ihor Klymenko. Cu acest prilej, cei doi miniștri au discutat despre prioritațile in cooperarea…

- ”Am participat alaturi de Prim-ministrul Marcel Ciolacu la sedinta comuna a guvernelor Romaniei si Ucrainei. De acum, limba romana este cea oficiala pentru minoritatea romana din Ucraina, nu cea moldoveneasca. Acest lucru a fost stabilit prin hotararea guvernului ucrainean cu ocazia acestei sedinte…

- Premierul roman, Marcel Ciolacu, a anuntat ca luna viitoare va participa, in Ucraina, alaturi de mai multi ministri, la o sedinta comuna cu omologul sau si membri ai Executivului de la Kiev, unde vor fi discutate mai multe teme de colaborare comuna, in domenii precum agricultura, transporturile si energia.…

- In cadrul unei conferințe de presa susținuta astazi, 23 august 2023, la care a participat și Catalin Predoiu, ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a anunțat ca Austria se opune extinderii spațiului Schengen. „Poziția noastra e ca sistemul Schengen ca intreg nu funcționeaza, de aceea nu suntem…

- Premierul Romaniei Marcel Ciolacu a semnat impreuna cu omologul sau ucrainean, Denis Smihal trei acorduri bilaterale intre țara noastra și Ucraina, la finalul intalnirii de astazi, de la Palatul Victoria. Prim-ministrul Marcel Ciolacu l-a primit vineri pe omologul sau ucrainean Denis Smihal, la Palatul…

- Romania isi propune sa asigure, in viitor, tranzitul a peste 60% din cerealele pe care le exporta Ucraina pe piata internationala, a anuntat, astazi, premierul, Marcel Ciolacu, dupa intalnirea pe care a avut-o, la Palatul Victoria, cu omologul ucrainean, Denis Smihal. Cei doi au semnat si un document…