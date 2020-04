Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus nu a generat doar panica si teama, ci a nascut si proiecte constructive, utile, adevarate materializari ale dragostei si creativitatii crestine. „Minutul de religie” este un astfel de exemplu, o modalitate atipica a unui profesor de a se adresa elevilor sai, pe teme religioase,…

- Autoritațile verifica daca cetațenii respecta noile reguli de deplasare Politistii rutieri din Bucuresti, dar si din tara, de la inspectoratele judetene, verifica daca soferii si pietonii respecta noile reguli de deplasare si circulatie stabilite prin Ordonanta militara nr. 3 emisa ieri. În…

- Spania a afișat reguli minime de urmat la intrarea in casa, valabile insa pentru orice țara afectata de coronavirus. Redam mai jos cele zece reguli recomandate de spanioli cetațenilor sai: 1. Cand ajungeți acasa, incercați sa nu atingeți nimic. 2. Scoateți-va pantofii la intrarea in casa. 3. Dezinfectați…

- "Teama a generat egoism, de la nivelul individului, la nivelul statelor. Pandemia nu va putea fi gestionata decat atunci cand se vor depași aceste stari. Atunci cand statele vor colabora și vor institui masuri comune", spune generalul Ștefan Danila, fost Șef al Statului Major al Armatei, anunța MEDIAFAX.Pericolul…

- O analiza realizata de CNN arata ca aceasta pandemie de coronavirus pare sa scoata tot ce este mai rau in ființa umana, zilnic fiind raportate cazuri de violența in spațiile publice: magazine, pe strazi. Potrivit analizei realizate de CNN, pandemia de coronavirus are efecte alarmante și in comportamentul…

- Suprafețele (bancile, mesele) și obiectele (telefoanele mobile, tastaturile) cu care intrați in contact, trebuie șterse regulat cu substanțe dezinfectante.Evitați frecventarea locurilor aglomerate și transportul public.

- Ana Baniciu este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Astfel ca, nu este de mirare faptul ca vedeta are mii de admiratori care o urmaresc pe rețelele sociale. De curand, cantareața le-a povestit acestora care este atitudinea ei in legatura cu virusul ucigaș din China.

- Autoritatile si-au dat seama ca pericolul ursilor nu mai poate fi ignorat. Pentru prima data, au pus pe hartie masurile ce trebuie luate atunci cand animalele salbatice ajung in orase si statiuni. S-a stabilit si cine trebuie sa intervina si cum anume pentru a evita situatiile in care ursii raniti sunt…