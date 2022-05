Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Alcaraz l-a invins pe Rafael Nadal in sferturile Mastersului de la Madrid, iar detinatorul recordului de trofee de Grand Slam (21) a avut numai cuvinte de lauda la adresa tanarului sau compatriot.

- Carlos Alcaraz a obținut vineri prima victorie in fața lui Rafael Nadal, iar organizatorii turneului de la Madrid au postat pe rețelele de socializare o imagine de colecție in care noul star din tenis, pe atunci doar un copil, primea un autograf de la idolul sau.

- Tanarul tenisman spaniol Carlos Alcaraz l-a invins vineri pe compatriotul sau Rafael Nadal, 6-2, 1-6, 6-3, dupa un meci de doua ore si 17 minute, si va fi adversarul sarbului Novak Djokovic in semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.744.165 de euro, informeaza…

- Novak Djokovic și-a respectat din plin statutul de mare favorit și a caștigat fara mari batai de cap meciul cu Hubert Hurkacz (14 ATP). Sarbul a obținut calificarea in semifinalele Mastersului de la Madrid, acolo unde va da peste Rafael Nadal sau Carlos Alcaraz.

- Jabeur (27 ani), ocupanta locului 10 in clasamentul mondial, este prima reprezentanta a unei natiuni africane care accede in ultimul act al unui turneu de categoria WTA 1.000. Ea a reusit sa le elimine anterior pe campioana olimpica en titre, elvetianca Belinda Bencic, si pe romanca Simona Halep, dubla…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal a acces in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.744.165 de euro, dupa ce a salvat patru mingi de meci in fata belgianului David Goffiin, de care a dispus in trei seturi, 6-3, 5-7, 7-6 (11/9), la capatul unui…

- Jessica Pegula și Jil Teichmann se vor lupta pentru un loc in marea finala a turneului de la Madrid, in urma victoriilor obținute in sferturi. Tot miercuri, Ekaterina Alexandrova a trecut de Amanda Anisimova, iar sportiva din Rusia o va intalni in semifinale pe Ons Jabeur (cea care a eliminat-o pe Simona…

- Aflat la Madrid acolo unde va participa la turneul Masters de la Caja Magica, Andrey Rublev a lansat un atac voalat la adresa lui Roger Federer și Rafael Nadal. Rusul se leaga de tacerea suspecta a celor doi mari campioni in ceea ce privește interzicerea jucatorilor din Rusia și Belarus de la Wimbledon…