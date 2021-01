Stiri pe aceeasi tema

- Totodata, CNAIR a sesizat firma mama din Spania si a cerut, printr-o adresa trimisa la Madrid, „personal si utilaje pentru finalizarea studiilor geo in zona montana, astfel incat sa se recupereze timpul pierdut si sa se intre in grafic". A8 este o investitie de o importanta strategica pentru Romania.…

- Situația creata ca urmare masurilor luate la nivel european in vederea limitarii raspandirii infecției cu noua tulpina a virusului SARS-CoV-2, cu consecințe asupra circulației de persoane și marfuri, este in atenția MAE, care este pregatit sa acorde sprijin cetațenilor romani afectați. In…

- ”Incepand cu data de 7 decembrie 2020, elefant.ro va oferi clientilor sai posibilitatea de a comanda produsele preferate cu livrare prin oficiile Postei Romane, in urma unui recent parteneriat semnat intre cele doua companii”, anunta compania de stat. Astfel, reteaua de puncte de livrare disponibile…

- ”Pana la finalul primului trimestru al anului viitor, autoritatea si-a propus adoptarea deciziei privind organizarea procedurii de selectie pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvente de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3800 MHz pentru furnizarea…

- Reducerea decalajelor, respectiv atingerea aceluiasi nivel de trai pentru toti cetatenii, se va realiza prin dezvoltarea infrastructurii critice, considera Dragos Preda, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC). "Reforma sectorului public poate…

- Orasele din Romania ar trebui sa fie specializate fiecare in domeniul care l-a consacrat, intrucat competitivitatea economica se bazeaza pe supraspecializare, a declarat, miercuri, Dragos Preda, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, in cadrul conferintei…

