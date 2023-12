Stiri pe aceeasi tema

- „La 8 decembrie 2023, Tribunalul Regional Superior din Munchen a dispus reținerea in vederea extradarii la cererea Parchetului din Munchen . Aceasta inseamna ca persoana persecutata trebuie sa ramana in arest pentru a asigura o eventuala extradare in Romania; motivul reținerii este riscul existent de…

- Ministrul Justiției - Alina Gorghiu a explicat ca procedura de extradare in cazul lui Catalin Cherecheș nu poate dura mai mult de 90 de zile, in mod normal.„In situații particulare, atunci cand mandatul european de arestare nu poate fi pus in aplicare in acest termen (60 de zile, n.r.), instanța din…

- Catalin Chereches nu vrea sa se intoarca in Romania. Fostul primar din Baia Mare prins in urma cu patru zile in Germania refuza sa isi dea acordul pentru o extradare rapida. In aceste conditii, poate ajunge in tara abia peste trei sau chiar sase luni. Fostul edilul se afla acum in arestul politiei din…

- Primarul fugar de Baia Mare are șanse sa iasa din spatele gratiilor, spune procurorul care il ancheteaza. Mai mult, ar putea fi refuzata extradarea sa in Romania și sa fie judecat in Germania. „Da, este posibil sa nu fie trimis in Romania, poate fi eliberat, sa se bucure de libertate. Daca totul merge…

- Catalin Chereches, fostul primar din Baia Mare, condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare, a solicitat sa iși execute pedeapsa pentru luare de mita in Germania, țara in care a fost prins dupa a fugit din Romania in ziua in care și-a aflat sentința. Citește și: Polițist gasit impușcat in cap. Avea…

- Incep sa apara din ce in ce mai multe detalii legate de traseul fugarului Catalin Chereches si despre capturarea acestuia, fiind identificata chiar si matusa care l-a ajutat pe acesta in demersul de a se ascunde si de a scapa de politie. Catalin Cherecheș a refuzat sa fie extradat in Romania prin procedura…

- Catalin Cherecheș, care acum se afla in arest, in Germania, a refuzat extradarea in Romania. Daca si-ar fi dat acordul, ar fi durat aproximativ 10 zile pana ca edilul din Baia Mare sa ajunga intr-un penitenciar din tara noastra. Dar, odata cu contestarea extradarii, acest proces s-ar putea prelungi…

- Ministra Justiției, Alina Gorghiu, a anunțat joi ca avocații lui Ionel Arsene, fostul președinte CJ Neamț, au sesizat CEDO pe motiv ca in Romania i s-ar incalca dreptul la viața și ar fi supus la tratamente inumane. Aceștia au precizat in trecut ca politicianul sufera de patologii grave, inclusiv neuropsihiatrice.„Magistratul…