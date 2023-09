Precizari importante ale Polaris M Holding despre colectarea separata a deseurilor Ca urmare a comunicatului de presa, transmis in data de 01 septembrie a.c, prin intermediul caruia Polaris M Holding SRL informeaza populatia municipiului Constanta sa colecteze separat deseurile reciclabile si reziduale, conform art 16, alin.2 din OUG 92 2021.Potrivit Polaris M Holding, in situatia in care nu se respecta acest lucru, angajatii Polaris nu vor mai colecta recipientele in care deseurile reziduale sunt amestecate cu cele reciclabile, trebuie avute in vedere urmatoarele precizari pr ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

