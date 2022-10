Precizari importante ale ISU Dobrogea dupa incendiul de la Cladirea Arhiepiscopiei Tomisului

Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Parconie, purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea, a venit cu detalii privind incendiul de la Arhiepiscopia Tomisului.Desfasurarea de forte este una impresionata, venind in sprijin atat societati private, cat si primaria. Peste 70 de pompieri intervin la incendiul din Piata Ovidiu. "Apelul a fost…

- Un puternic incendiu a izbucnit, sambata seara, la mansarda sediului Arhiepiscopiei Tomisului din municipiul Constanta, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Corbu. Din primele informatii este vorba despre un incendiu produs la anexa unei pensiuni, in camera centralei. La locul evenimentului au fost trimise echipaje medicale de prim ajutor.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta a fost solicitat astazi sa intervina in judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba de un accident rutier intre 2 autoturisme. Incidentul are loc in zona Hanul Morii, localitatea Horia, din judetul Constanta.Potrvit ISU Dobrogea, in urma impactului…

- Doi minori au fost evacuati, marti, dintr-un apartament aflat intr-un bloc din municipiul Tulcea in care a izbucnit un incendiu, cel mai probabil din cauza unui aparat electrocasnic defect, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, potrivit Agerpres.Incendiul a fost semnalat dimineata,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta a fost solicitat, astazi, sa intervina, in municipul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, este vorba de un accident rutier intre 2 autoturisme la intersectia strazii Varful cu Dor si V. Costache, din zona cartierului Viile Noi.In urma impactului a rezultat…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta a fost solicitat sa intervina, astazi, in judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, este vorba de un incendiu de vegetatie uscata in localitatea Cernavoda, din judetul Constanta, pe malul canalului, la fostele baraci.Actiunea este in dinamica. ...

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta a fost solicitat, astazi, in judetul Constanta. Din primele informatii, este vorba de un accident rutier pe autostrada A4, la iesire din localitatea Agigea. Potrivit ISU Dobrogea sunt implicate trei autoturisme. In urma impactului a rezultat o victima.…