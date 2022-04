Stiri pe aceeasi tema

- Moscova va utiliza arma nucleara in Ucraina doar in cazul unei „amenintari existentiale” impotriva Rusiei, a declarat marti pentru CNN International purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de AFP. „Avem o doctrina de securitate interna, este publica, puteti citi acolo toate motivele…

- Intr-un comunicat pe un ton brutal, Kremlinul anunta ca Vladimir Putin i-a transmis cancelarului german Olaf Scholz, intr-o discutie telefonica purtata vineri, ca informatiile despre bombardamente asupra Kievului si altor oras din Ucraina nu sunt reale, ci o inventie a „propagandei”, a reiterat obiectivele…

- Portavionul cu propulsie nucleara al Frantei, Charles de Gaulle, va fi mutat in Marea Neagra, au informat, in aceasta seara, surse militare franceze, citate de Antena 3. Portavionul are doar motorul cu propulsie nucleara, nu conține arme nucleare. Potrivit reprezentanților Franței, portavionul va fi…

- Armata franceza a anuntat joi ca a observat un atac cibernetic asupra unei retele de sateliti care furnizau servicii pentru Europa si au fost astfel afectate ”zeci de mii de terminale de uz civil”, scrie agentia EFE. Franta nu a atribuit oficial atacul vreunei tari, dar in contextul razboiului din Ucraina…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a ținut un discurs, in fața națiunii, in cadrul caruia a ținut sa precizeze ca francezii nu sunt in razboi cu Rusia. Macron a mai precizat faptul ca razboiul din Ucraina a creat o ruptura in Europa. Intr-un discurs adresat națiunii miercuri, Emmanuel Macron a spus…

- Doua explozii puternice au rasunat in zorii zilei de vineri in centrul Kievului, a doua zi dupa inceperea invaziei ruse, transmite AFP. Cucerirea Capitalei ucrainene se anunța ținta lui Vladimir Putin pentru acesta zi. “Au reluat atacurile asupra Kievului cu rachete de croaziera si balistice. Am auzit…

- Vladimir Putin a inițiat razboiul cu Ucraina și, implicit, atacul asupra acesteia. Kiev-ul este bombardat, iar oamenii fug spre cele mai apropiate țari. Sute de mașini cu numar de Ucraina se afla in acest moment la punctul de frontiera Palanca dintre Ucraina și Republica Moldova, potrivit imaginilor…

- Comandantii militari rusi ar fi primit deja ordinele de atac in vederea invadarii Ucrainei, potrivit unor surse din serviciile de informatii americane citate de CBS . In acest moment, comandantii rusi aflati pe teren planifica modul in care sa-si manevreze fortele in sectoarele de front care le-au fost…