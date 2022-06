PRĂPĂD pe șoselele din Dâmbovița, în numai două ore, polițiștii au depistat nouă șoferi beți la volan PRAPAD pe șoselele din Dambovița, in numai doua ore, polițiștii au depistat noua șoferi beți la volan, dis de dimineața, in intervalul orar 06:00-08:00, polițiștii de la rutiera au organizat o acțiune pentru creșterea gradului de siguranța in trafic, prevenirea accidentelor rutiere și depistarea și sancționarea conducatorilor auto care se urca la volan sub influența alcoolului [...] The post PRAPAD pe șoselele din Dambovița, in numai doua ore, polițiștii au depistat noua șoferi beți la volan first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

