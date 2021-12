Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care vor sa se casatoreasca in anul 2022 trebuie sa țina cont de anumite reguli și sa țina cont de datele calendaristice in care Biserica nu oficiaza cununii religioase. Care sunt zilele de Post oranduite de Biserica. Este important ca toți creștinii sa țina cont de aceste date, pentru a se…

- Ediția din acest an a Zilelor Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a debutat luni, 6 decembrie, cu evenimentul cultural-educativ "Open-Up Dentistry". Acesta s-a desfașurat in aula Centrului Integrat de Medicina Dentara și in holul Facultații…

- Decembrie sau luna cadourilor, așa cum ne place multora dintre noi s-o numim, este cea de-a douasprezecea și ultima luna din an, numarand 31 de zile. Luna decembrie marcheaza instalarea iernii pe teritoriul țarii noastre, fiind așteptata cu multa bucurie, in special de catre copii. Daca in aceasta perioada…

- Program Metrorex și STB de 1 decembrie. Orarul de circulație al mijloacelor de transport in comun. Pentru ca in acest an, bugetarii mai au o zi libera din partea statului, multa lume se intreaba ce se intampla și cu programul de funcționare al transportului in comun. Metrorex anunța ca avand in vedere…

- SALUBRITATE 2000 SA: Programul de colectare a deșeurilor in zilele de sarbatoare naționala ale saptamanii viitoare, in Pitești. In zilele de marți, 30 noiembrie 2021, și miercuri, 1 decembrie 2021, activitatea de colectare a deșeurilor in municipiul Pitești se va desfașura conform graficelor specifice…

- Zilele de post pot fi mult mai ușoare, asta atunci cand prepari o tarta cu gem și nuca cu care iți poți surprinde imediat familia. Iși prezentam cea mai simpla rețeta de post cu care ii va da gata pe toți.

- Trenurile de metrou vor circula conform graficelor stabilite pentru zilele de sarbatoare, in perioada 27 noiembrie - 1 decembrie, a anuntat sambata Metrorex. "Avand in vedere Hotararea de Guvern privind sta...

- Sarbatoare mare la Colegiul Național Johannes Honterus din Brasov Pe 3 octombrie, unitatea de invațamant a implinit 480 de ani de la inființare. Acesta este cel mai vechi liceu din țara. Gimnaziul a fost infiintat in 1541 de Johannes Honterus, umanist sas și reformator religios al sașilor din Transilvania…