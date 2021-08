N. Dumitrescu Pandemia reconfirma faptul ca anumite categorii de prahoveni, atat in ceea ce privește varsta, cat și studiile, ingroașa cel mai mult randurile șomerilor. Astfel, potrivit informațiilor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Prahova, persoanele cu varsta intre 40 și 49 de ani, dar și cele cu studii gimnaziale ori care au absolvit școli profesionale au ponderea cea mai mare in totalul șomerilor inregistrați in evidențele instituției menționate, așa cum reiese, de altfel, și din datele valabile la nivelul ultimelor trei luni. Astfel, in luna iulie a.c., din totalul…