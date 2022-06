Stiri pe aceeasi tema

- "Licitația pentru achiziționarea a 62 de trenuri electrice de scurt parcurs a fost deblocata! Astazi, Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a transmis, spre publicare in SICAP, anunțul de participare așteptat de ani de zile. Este inca un pas spre modernizarea condițiilor de calatorie cu trenul…

- Un cutremur a avut loc in Romania in ziua de 03 Mai 2022, la ora 22:26:31 ora locala a Romaniei . Potrivit INFP, s a produs in MUNTENIA, IALOMITA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 19km.Seismul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 41km E de Bucuresti, 65km SE de Ploiesti,…

- Alaturi de Transfagarașan și Transalpina, drumul Transbucegi este de o frumusețe aparte. Acesta mai este cunoscut și sub denumirea de “Drumul Babelor” și face legatura intre Sinaia și Cabana Piatra Arsa. Așa cum ii spune și numele, Transbucegi strabate platoul Bucegi și urmeaza traseul Cabana Cuibu…

- In ziua de 09 aprilie 2022, la ora 04:10:39, s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adancimea de 90km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 76km E de Brasov, 83km NE de Ploiesti, 112km S de Bacau, 114km V de Braila, 115km V de Galati,…

- Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, azi, 6 Aprilie 2022, la ora 14:03:50 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, un cutremur cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 131km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orașe: 79km…

- „Visul American”, one-man show-ul cantarețului și actorului Tudor Chirila, va ajunge in 17 orașe din Romania, in perioada aprilie-mai. „Visul American”, de Eric Bogosian, in regia Iarinei Demian, este cea mai recenta premiera a Teatrului de Comedie din București. Spectacolul de o ora și jumatate este…

- Matilda Caragiu-Marioțeanu, sora reputatului actor Toma Caragiu, s-a nascut la 20 iulie 1927, in comuna Hrupiște (astazi, Argon Orestiko, in Grecia). In anul 1928, familia sa a fost colonizata in Cadrilater (Sarsanlar, județul Durostor), impreuna cu alte aproximativ 40 de familii de aromani. A studiat…

- Echipele de dansuri din municipiul Targu Jiu au facut furori la o competiție naționala de profil care a avut loc recent in București. Din Targu Jiu au participat la Concursul național de dans „Magic Star Festival” București, 17 copii cu varste cuprinse intre 6 și 14 ani, alaturi de antrenoarea Ricadra…