Traficul rutier se desfasoara in coloana pe unele tronsoane ale DN 1 pe sensul de mers Bucuresti-Brasov, in zona statiunilor montane, aglomeratie fiind insa si pe sensul de coborare, a anuntat, joi, Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.



Potrivit sursei citate, este coloana in miscare pe tronsoanele kilometrice 102-106 (intre localitatile Nistoresti si Comarnic) si 127-129 (pe raza statiunii Busteni).



De asemenea, este aglomeratie si pe sensul catre Bucuresti al DN 1, intre kilometrii 138 (de la intrarea in judetul Prahova) si 129 (Busteni).

