Proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere este suspendata, marti, din cauza unor probleme tehnice aparute la nivel central, a anuntat Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) din cadrul Prefecturii Prahova. Potrivit sursei citate, candidatii se vor reprograma online incepand cu data de 27 ianuarie. Cetatenii care au fost programati in vederea depunerii dosarelor de inmatriculare, in data de 25 ianuarie se vor putea prezenta incepand cu data de 27 ianuarie, fara programare online, iar cei care au fost programati in vederea obtinerii autorizatiilor…