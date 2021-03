Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Galați au efectuat 74 de perchezitii domiciliare, in cadrul unui dosar penal avand ca obiect comiterea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc, precum și operațiuni cu substanțe psihoactive.Miercuri,…

- “Nu gasim orașe, in lumea moderna și civilizata, in care sa nu existe un sistem public de parcari pentru care sa se perceapa taxe. Faptul ca Alba Iulia a funcționat fara un astfel de sistem are in spate mai multe motive. Unele dintre ele sunt justificate, precum starea de urgența și alerta, impuse de…

- Spațiul a fost prevazut cu zone de relaxare, locuri de joaca pe varste, monitorizare video și spațiu pentru animalele de companie Parcul ”Penny”, socotit ca o necesitate cu rol de plaman verde in centrul zonei nou dezvoltate a orașului Popești-Leordeni, a fost finalizat, fiind gata sa iși primeasca…

- Primarul Ploieștiului a reacționat dupa ce directorul Poliției Locale Ploiești a sesizat Parchetul cu privire la faptul ca mai multe adeverințe de venit pentru salariații instituției au fost eliberate cu informații false. Andrei Volosevici, primarul orașului, spune ca Adrian Vaida, directorul Poliției…

- Dintr-un Raport cu privire la situația soluționarii petițiilor depuse la Primaria Cugir in anul 2020, semestrul II, prezentat de secretarul general, jr. Otilia Baluțiu, rezulta ca au fost inregistrate prin registratura un numar total de 9422 acte, din care cereri primite de la cetațeni: 3988, adrese…

- Miercuri, 27 ianuarie,intre orele 10.00 și 13.00, circa 150 de protestatari și-au strigat nemulțumirile in fața Prefecturii. Pentru prima data in istoria locala de dupa revoluție au ieșit sa protesteze persoanele varstnice, aflate la pensie, care s-au alaturat salariaților ieșiți și ei in strada. In…

- PSD cere presedintelui Iohannis sa respecte decizia Curtii Constitutionale si sa promulge legea care prevede majorarea punctului de pensie cu 40%. Daca exista buna credința se pot reașeza prioritațile guvernarii astfel incat sa fie identificate ori generate resurse bugetare pentru a susține…

- Marti, 12 ianuarie, sunt organizate pichetari si mitinguri, in intervalul orar 12:00 - 13:00, de catre organizatiile Sanitas judetene, in fata prefecturilor din intreaga tara, solicitandu-se totodata si convocarea comisiilor de dialog social de la nivelul fiecarei prefecturi. The post SANITAS DAMBOVIȚA…