Politistii prahoveni si cei ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane efectueaza, miercuri, 11 perchezitii in cinci judete la persoane banuite de comiterea mai multor inselaciuni prin metoda 'accidentul'.



Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, descinderile au loc in judetele Prahova, Braila, Dambovita, Vrancea si Iasi, la activitati participand si jandarmi.



"Din cercetari a rezultat ca, in perioada februarie-aprilie 2018, cei in cauza ar fi determinat partile vatamate sa le remita sume de bani, sub pretextul…