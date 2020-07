Incendiul care a izbucnit, miercuri, la Spitalul Orasenesc Sinaia a fost provocat de un scurtcircuit produs la statia de oxigen, activitatea unitatii sanitare fiind reluata, insa cu unele restrictii. Managerul spitalului, Mariana Miu, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca in unele zone ale cladirii se fac lucrari de reparatii, aerisire si igienizare a spatiilor care au fost afectate de fumul dens provocat de incendiu. Astfel, pe sectiile de medicina interna si obstetrica-ginecologie se asigura doar urgentele, dar in alte spatii ale spitalului decat cele destinate in mod normal acestor activitati.…