Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Diaconescu a fost ales, duminica, in functia de presedinte al Partidului Miscarea Populara (PMP), in cadrul congresului formatiunii desfasurat la Sinaia, el fiind desemnat totodata candidatul partidului la alegerile prezidentiale din 2024. Diaconescu a fost singurul care si-a anuntat intentia…

- Cristian Diaconescu a fost ales, duminica, în functia de presedinte al Partidului Miscarea Populara (PMP), în cadrul congresului formatiunii desfasurat la Sinaia, el fiind desemnat totodata candidatul partidului la alegerile prezidentiale din 2024.Diaconescu a fost singurul care si-a…

- Fostul ministru Cristian Diaconescu a fost ales, duminica, presedinte al Partidului Miscarea Populara, motiunea sa, ”Romania respectata”, fiind votata de catre 550 dintre cei 561 de delegati la evenimentul organizat online, cu participarea fizica a liderilor formatiunii la Sinaia. El a transmis,…

- Partidul Miscarea Populara organizeaza, duminica, la Sinaia, congres pentru alegerea noilor structuri de conducere, transmite News.ro. Reuniunea membrilor PMP va începe la ora 12.00, la un hotel din Sinaia.Numarul de participanti a fost dimensionat pentru a respecta masurile impuse de pandemie,…

- Partia Carp din Sinaia, una dintre cele mai dificile partii omologate din Romania, este deschisa oficial incepand de miercuri, administratorii domeniului atragand atentia asupra faptului ca ea este destinata doar avansatilor. Deschiderea acestei partii, care are o lungime de 1.382 de metri si pleaca…

- Membrii Asociației Berarii Romaniei l-au desemnat in funcția de președinte pe Dragoș Constantinescu, președinte al URSUS Breweries. Din 1 ianuarie 2021, Dragoș Constantinescu a preluat noile atribuții din cadrul Asociației de la Dan Robinson, Managing Director HEINEKEN Romania, care a asigurat președinția…

- N. D. Se pare ca de acum incolo va fi iarna cu adevarat in Romania, gerul ”Bobotezei” urmand sa fie resimțit in urmatoarele zile. Concret, ieri, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de ger care va fi valabila in intreaga țara pana la inceputul saptamanii viitoare. Mai exact,…

- Florin Cîțu a spus, conform digi24.ro, ca obiectivul sau principal este de a scoate România din criza sanitara, dar și de a „reașeza economia pe picioarele ei”. Acesta a mai spus ca va aparea în fața românilor…