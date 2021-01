Stiri pe aceeasi tema

- O mașina, care a fost declarata furata in București, a fost identificata in urma cu puțin timp, in trafic, pe strada Gheorghe Doja, de catre polițiștii ploiesteni. Este vorba despre un autoturism marca BMW x5. "In urma cu puțin timp, un echipaj din cadrul Biroului Rutier Ploiești, impreuna cu colegi…

- Un autoturism care figureaza ca fiind furat de pe raza municipiului Bucuresti a fost depistat si blocat in trafic, sambata seara, pe o strada din Ploiesti, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, un echipaj din cadrul Biroului…

- Un tanar de 22 de ani, din municipiul Adjud, dat in urmarire nationala dupa ce pe numele sau a fost emis un mandat de arestare preventiva pentru comiterea mai multor infractiuni de furt calificat din locuinte si societati comerciale, a fost depistat in trafic de politistii focsaneni, a informat, luni,…

- F. T. In noaptea de joi spre vineri (21/22 ianuarie), in jurul orei 01:00, pe DN 1, la kilometrul 42 +200, in localitatea Potigrafu, un autocamion a lovit un pieton. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova, victima este un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani,…

- F.T. Dupa ce s-au documentat temeinic, pentru a prezenta procurorilor un dosar „beton”, polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției nr. 1 Ploiești l-au retinut, pentru 24 de ore, pe un individ care a dat spargeri la nici mai mult, nici mai putin de cinci autoturisme. Infractiunile au fost…

- Soferul unui autobuz de calatori care efectua transport public de persoane a fost depistat sub influenta alcoolului, joi, in timpul unui control in trafic al politistilor care a avut loc in municipiul Focsani, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In aceasta dimineata, in jurul…

- Polițiștii clujeni au depistat, marți, o femeie care s-a urcat la volanul unui autoturism, deși aceasta nu deținea un permis de conducere.”La data de 8 decembrie a.c., polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Florești au depistat o femeie de 33 de ani, din comuna Gilau, la volanul unui autoturism, deși nu…

- Un barbat de 61 de ani, cercetat pentru spalarea banilor proveniti din savarsirea infractiunii de inselaciune si pe numele caruia autoritatile italiene au emis un mandat european de arestare, a fost depistat de politisti si arestat preventiv, potrivit buletinului de presa remis, miercuri, de Inspectoratul…