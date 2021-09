Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Bistrița a fost reținut și a ajuns miercuri dupa gratii pentru urmatoarele 30 zile, dupa ce și-a agresat tatal și i-a furat bani. Un barbat de 86 de ani din Bistrița a solicitat, marți seara, in jurul orei 19.00, ajutorul polițiștilor intrucat, in timp ce se afla in locuința, a fost agresat…

- Polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Bran efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “violența in familie” și ”lovirea sau alte violențe”. In fapt, la data de 22 august 2021, in jurul orei 11.45, polițiștii au fost sesizați de catre un barbat, in varsta…

- Politistii din Botosani au deschis o ancheta penala in cazul profesoarei care a fotografiat, miercuri, subiectele la proba la biologie a sesiunii de toamna a Bacalaureatului si le-a transmis spre rezolvare unui alt profesor, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean,…

- Politistii din Botosani au deschis o ancheta penala in cazul profesoarei care a fotografiat, miercuri, subiectele la proba la biologie a sesiunii de toamna a Bacalaureatului si le-a transmis spre rezolvare unui alt profesor, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean,…

- Inca o persoana a fost reținuta in cazul adeverințelor de vaccinare eliberate in fals. Este vorba despre un barbat din Cluj, de 41 de ani, acuzat ca a convins o tanara sa intre in registrul vaccinarilor al unui centru din Alba. Poliția Alba anunța ca, dupa perchezițiile de joi, cercetarile au fost extinse…

- La data de 20 iulie a.c., in jurul orelor 03.00 polițiștii din cadrul Poliției municipiului Carei au fost sesizați prin apel 112, de catre un barbat, de 34 de ani, din Tiream, cu privire la faptul ca in aceaași noapte ar fi fost agresat de mai multe persoane necunoscute. Cu ocazia cercetarilor efectuate…

- Politistii botosaneni au demarat o ancheta in cazul unui cadru didactic de la un colegiu din municipiul Botosani, acuzat ca ar fi agresat mai multi elevi aflati intr-o excursie in judetul Brasov, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al IPJ, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, politistii…

- Un elev de 15 ani de la un liceu din municipiul Constanta a fost agresat fizic, miercuri, de un barbat de 35 de ani, cand minorul se afla in afara curtii unitatii de invatamant, in timpul unei pauze dintre orele de curs. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, in…